Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atttı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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