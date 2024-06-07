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        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:50
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        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atttı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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