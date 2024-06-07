Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu.
Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı yayalar da yağıştan korunmak için iş yerlerine ve çatıların altına sığındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.