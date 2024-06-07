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        GÜNCELLEME - Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:50
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        GÜNCELLEME - Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. (70) olay yerinde hayatını kaybederken, akraba olan Y.Ö, S.Ö, M.Ö, A.Ö, B.Ö, N.Ö, H.Ö, E.Ö, A.Ö. ile olay yerinde tedavisi yapılan bir kişi yaralandı.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza yapan minibüste bulunanların, Adana'dan İstanbul'a hasta yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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