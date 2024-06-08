Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para konusunda uyardı
Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para konusunda uyardı.
Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para konusunda uyardı.
İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili broşür dağıttı.
Satıcı ve alıcılara sahte parayı tanıma yöntemleri ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine yönelik bilgi veren ekipler, bu konularda olumsuzlukla karşılaşılması durumunda emniyet ekiplerine haber verilmesini istedi.
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