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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:57
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Azerbaycan uyrukulu C.B. idaresindeki 77 LB 562 yabancı plakalı tır, Köroğlu Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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