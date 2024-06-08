Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Azerbaycan uyrukulu C.B. idaresindeki 77 LB 562 yabancı plakalı tır, Köroğlu Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.
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