Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gölköy Barajı ile 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak

        Bolu'daki Gölköy Barajı ile kent merkezindeki 14 bin metrekarelik tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölköy Barajı ile 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'daki Gölköy Barajı ile kent merkezindeki 14 bin metrekarelik tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak.

        DSİ 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da başlayan sulama işlemleri 15 Eylül'de sona erecek.

        Gölköy Barajı sayesinde 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak, uygulamadan 1500 çiftçi yararlanacak.

        Öte yandan, sulama sezonunun başlamasıyla serinlemek için kanallara girilmemesi uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para kon...
        Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para kon...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı
        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı