Gölköy Barajı ile 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak

Bolu'daki Gölköy Barajı ile kent merkezindeki 14 bin metrekarelik tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak.

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