Gerede'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mürdükler köyünde H.B'ye ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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