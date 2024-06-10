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        Yeniçağa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:45
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        Yeniçağa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        D-750 kara yolu Zonguldak istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki 34 KEG 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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