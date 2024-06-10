Bolu'da site içinde yakalanan yılan doğaya salındı
Bolu'da site içinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bolu'da site içinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Paşaköy Mahallesi 2261 Sokak'ta site içinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerce aparat yardımıyla yakalanan yılan kutuya konuldu.
Site içerisinden çıkarılan yılan, ekiplerce doğaya salındı.
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