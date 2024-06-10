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        Bolu'da site içinde yakalanan yılan doğaya salındı

        Bolu'da site içinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:00
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        Bolu'da site içinde yakalanan yılan doğaya salındı
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        Bolu'da site içinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Paşaköy Mahallesi 2261 Sokak'ta site içinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Ekiplerce aparat yardımıyla yakalanan yılan kutuya konuldu.

        Site içerisinden çıkarılan yılan, ekiplerce doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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