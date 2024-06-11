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        Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:49
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        Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde S.Ç'nin kullandığı 06 BJY 340 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 otomobil ile 2 tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan A.Ç. hafif yaralandı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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