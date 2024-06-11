Bolu'da kurum ve kuruluşlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Bolu'da düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası voleybol turnuvasına 41 takım katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 41 takım mücadele etti.

Turnuvada kadınlar kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, erkekler kategorisinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İl Emniyet Müdürlüğü ikinci ve Bolu Saha Komiserleri Derneği üçüncü oldu.