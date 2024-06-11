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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:55
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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden E.Ç. idaresindeki 34 CEY 209 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli çıkışında alt geçide giden bağlantı yoluna devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün eşi B.Ç. ile oğlu B.Ş.Ç. AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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