Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Kazada sürücünün eşi B.Ç. ile oğlu B.Ş.Ç. AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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