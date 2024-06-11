Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Bolu istikametinde Emrah B. idaresindeki 34 GYD 486 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Avşar köyü yakınlarında su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücü ile eşi Zeynep ve kızı Defne B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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