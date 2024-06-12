Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FM 0210 plakalı tır, Sağlık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        - Karpuz yüklü kamyon yangında hasar gördü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde karpuz yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstanbul yönünde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 46 LE 818 plakalı karpuz yüklü kamyonda, Çaydurt mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonda büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Benzer Haberler

        Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
        Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mudurnu'da arıların soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
        Mudurnu'da arıların soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
        Bolu'da sıcaktan bunalanlar travertenlerdeki havuzlara girdi
        Bolu'da sıcaktan bunalanlar travertenlerdeki havuzlara girdi
        Bolu'da park halindeki kamyonet yandı
        Bolu'da park halindeki kamyonet yandı
        Bolu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Bolu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı