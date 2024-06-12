Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı

Yılmaz, sürücülere belli aralıklarla mola vermelerini, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bol su tüketmelerini tavsiye etti.

Bayram tatili boyunca bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik akışı dron ve kameralarla kontrol edilerek olumsuzluklara ekiplerce anında müdahalede bulunulacak.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde her gün 192 personelden oluşan 92 ekip görev alacak.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.

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