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        Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:06
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        Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. ile aynı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S'yi yakaladı.

        Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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