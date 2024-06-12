Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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