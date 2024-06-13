Yeniçağa'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Öztekin ile Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Seval Değer, dereceye giren kurumlara ödüllerini verdi.

Turnuvada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu birinci, Yeniçağa Belediyesi ikinci ve İlçe Jandarma Komutanlığı üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 8 takım katıldı.

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