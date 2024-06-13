Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen ay 110 olaya müdahale etti

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen ay 110 olaya müdahale etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 vardiya esasına göre 68 personelle çalışan birimin, mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale ettiği belirtildi.

        Değerlendirilen 3 ihbarın da asılsız çıktığı vurgulanan açıklamada, geçen ay 33 denetim gerçekleştirildiği, 1390 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Milli coşku
        Milli coşku
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Yeniçağa'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Yeniçağa'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Bolu'da aralarında başkan yardımcısı ile il başkanlarının da olduğu 781 kiş...
        Bolu'da aralarında başkan yardımcısı ile il başkanlarının da olduğu 781 kiş...
        Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kurban Bayramı tatili için Bolu geçişinde tedbirler artırıldı
        Kurban Bayramı tatili için Bolu geçişinde tedbirler artırıldı
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemle...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemle...
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa