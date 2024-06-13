Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen ay 110 olaya müdahale etti
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay 110 olaya müdahale ettiği bildirildi.
İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 vardiya esasına göre 68 personelle çalışan birimin, mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale ettiği belirtildi.
Değerlendirilen 3 ihbarın da asılsız çıktığı vurgulanan açıklamada, geçen ay 33 denetim gerçekleştirildiği, 1390 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.
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