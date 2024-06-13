Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen ay 110 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 vardiya esasına göre 68 personelle çalışan birimin, mayıs ayında 51 yangın, 8 trafik kazası ve 51 kurtarma olayına müdahale ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.