Bolu'da gazetecilere "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi verildi

Türkiye ve dünyadaki intihar oranlarının paylaşıldığı eğitimde, intihar vakalarını haberleştiren basın mensuplarının, özendirmeden kaçınması ve detay vermemesi gerektiğine değinildi.

Psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimde, kişileri intihar etmeye yönlendiren nedenler anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri katıldı.

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