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        Bolu'da gazetecilere "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi verildi

        Bolu'da gazetecilere yönelik "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:36
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        Bolu'da gazetecilere "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi verildi
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        Bolu'da gazetecilere yönelik "İntiharı Önleme Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyeleri katıldı.

        Psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimde, kişileri intihar etmeye yönlendiren nedenler anlatıldı.

        Türkiye ve dünyadaki intihar oranlarının paylaşıldığı eğitimde, intihar vakalarını haberleştiren basın mensuplarının, özendirmeden kaçınması ve detay vermemesi gerektiğine değinildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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