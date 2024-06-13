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        Bolu'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

        Bolu'da park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:49
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        Bolu'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
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        Bolu'da park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

        Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta otoparkta bulunan 31 AHT 252 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Alevleri fark eden görevlinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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