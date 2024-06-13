Bolu'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
Bolu'da park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.
Bolu'da park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.
Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta otoparkta bulunan 31 AHT 252 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden görevlinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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