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        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı

        Bolu'da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:08
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        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı
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        Bolu’da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

        Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yollarının Bolu kesimini kullanmasının 47 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Anadolu Otoyolu'nun Düzce il sınırından Ankara ve Karabük istikametine, D-750 kara yolunun Zonguldak il sınırından Ankara ve Karabük istikametine, D-750 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından Karabük istikametine, D-100 kara yolunun ise Düzce il sınırından Ankara ve Karabük istikametlerine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

        Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği belirtilen açıklamada, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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