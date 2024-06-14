Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

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