Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilesinde bir fabrikada çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilesinde bir fabrikada çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında çalışan işçilerde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşandı.

        Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

        Bazı işçilerin Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor
        Maçta heyecan devam ediyor
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)
        İlkokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avat...
        İlkokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avat...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği
        Bolu Müzik Öğretmenleri Orkestrası, BAİBÜ'de sahne aldı
        Bolu Müzik Öğretmenleri Orkestrası, BAİBÜ'de sahne aldı
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı
        Bolu'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
        Bolu'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu