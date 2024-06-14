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        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye yükseldi

        Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:31
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        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye yükseldi
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye çıktı.

        Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında akşam saatlerinde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 32 işçi hastaneye başvurdu.

        Kendi imkanlarıyla gittikleri ve fabrika yetkilileri tarafından götürüldükleri Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerden 19'u taburcu edildi. 13 işçinin ise tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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