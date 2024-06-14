Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye yükseldi

Kendi imkanlarıyla gittikleri ve fabrika yetkilileri tarafından götürüldükleri Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerden 19'u taburcu edildi. 13 işçinin ise tedavisi devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye çıktı.

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