Bolu'da aranan 3 şüpheli yakalandı
Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.
Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında "zimmet" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan H.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan K.K. yakalandı.
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