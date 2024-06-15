Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da aranan 3 şüpheli yakalandı

        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da aranan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında "zimmet" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan H.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan K.K. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi
        Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi
        Beyaz et tesisinde 22 işçi yemekten zehirlendi
        Beyaz et tesisinde 22 işçi yemekten zehirlendi
        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye y...
        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye y...
        Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)
        İlkokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avat...
        İlkokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avat...