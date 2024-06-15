Bolu'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Çalışmalar kapsamında "zimmet" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan H.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan K.K. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

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