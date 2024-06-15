Mudurnu'da bayram trafiği tedbirleri artırıldı

Ekipler, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Ayrıca sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, yaya geçitleri ve kontrolsüz kavşaklarda yayalara öncelik verilmesi konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

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