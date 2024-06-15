Bolu'da "Anadolu'nun Renkleri" halk oyunları gösterisi sahnelendi
Bolu Gazel Folklor Spor Kulübü, "Anadolu'nun Renkleri" halk oyunları gösterisini sahneledi.
Bolu Gazel Folklor Spor Kulübü, "Anadolu'nun Renkleri" halk oyunları gösterisini sahneledi.
Bolu'da 2019 yılında kurulan ve 200 üyesiyle çeşitli etkinliklerde yer alan Bolu Gazel Folklor Spor Kulübü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gösteri sundu.
Üniversitenin Gölköy yerleşkesindeki Kongre Merkezinde düzenlenen gösteride, grubun farklı yaş gruplarından oluşan üyeleri sahne aldı.
Gösteride, farklı yörelere ait halk oyunları sahnelendi.
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