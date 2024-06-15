Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının 2 Temmuz Salı günü Saat 17.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 9 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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