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        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

        Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:21
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        Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
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        Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

        Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının 2 Temmuz Salı günü Saat 17.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 9 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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