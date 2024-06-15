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        Bolu'da kazazede yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye kaldırıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine, kazaya karışan otomobilde bulunan yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:35
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        Bolu'da kazazede yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye kaldırıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesine, kazaya karışan otomobilde bulunan yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye götürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde ilerleyen Harun C. yönetimindeki 14 ABF 694 plakalı otomobil, önünde aniden yavaşlayan Oktay A. idaresindeki 14 BL 620 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay A. önündeki traktöre çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan ve dün doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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