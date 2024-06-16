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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:23
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu Rampası, Gerede Gişeleri ile D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluğa neden oldu.

        Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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