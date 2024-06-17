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        Bolu'da yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu

        Bolu'da apartmanın çatısındaki yuvadan düşen serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:25
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        Bolu'da yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu
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        Bolu'da apartmanın çatısındaki yuvadan düşen serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.

        Alpağut Mahallesi 223. Sokak'ta serçe yavrusunun 3 katlı apartmanın çatısındaki yuvadan düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden destek istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, yavru kuşu merdivenli araç yardımıyla yuvasına bıraktı.​​​​​

        Vatandaşlar, desteklerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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