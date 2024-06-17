Gölcük Tabiat Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı

Ayrıca temizlenecek gölün çevresinde seyir platformları oluşturulacak, yürüyüş yolları ve otopark alanları düzenlenecek.

Kurban Bayramı'ndan sonra devam edecek çalışmalar doğrultusunda yol kaplama ve bordür bakımı yapılacak, tuvalet, şadırvan ve kamelyalar yenilenerek sayıları artırılacak.

Park 20 kamera sistemiyle daha da güvenlikli hale getirilirken, vatandaşlar için çeşitli alanlara yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 111 piknik masası alınarak eskileri tamir edildi.

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