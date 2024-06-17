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        Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçirdi

        Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:58
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        Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçirdi
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        Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, bayram tatilinde de vatandaşların tercih ettiği doğal güzellikler arasında yerini aldı.

        Parkta göl çevresinde yürüyüp piknik yapan ziyaretçiler, balık tutup gölgelik alanlarda bolca dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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