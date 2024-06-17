Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçirdi

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, bayram tatilinde de vatandaşların tercih ettiği doğal güzellikler arasında yerini aldı.

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