Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçirdi
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, bayram tatilinde de vatandaşların tercih ettiği doğal güzellikler arasında yerini aldı.
Parkta göl çevresinde yürüyüp piknik yapan ziyaretçiler, balık tutup gölgelik alanlarda bolca dinlendi.
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