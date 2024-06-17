Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde akıcı yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman otoyolun Ankara istikameti Köroğlu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede kesimi ile D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Öte yandan otoyolun İstanbul, D-100 kara yolunun ise her iki yönünde ulaşım normal seyrediyor.