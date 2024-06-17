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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde akıcı yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:08
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde akıcı yoğunluk yaşandı.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman otoyolun Ankara istikameti Köroğlu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede kesimi ile D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Öte yandan otoyolun İstanbul, D-100 kara yolunun ise her iki yönünde ulaşım normal seyrediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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