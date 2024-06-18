Bayram tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenler tabiat parklarını ve sahilleri doldurdu

Kurban Bayramı tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenlerin tercihi tabiat ve milli parklar ile sahiller ve şelaleler oldu.

Sakarya'da bayram tatilinde havaların sıcak seyretmesi dolayısıyla serinlemek isteyenler, Geyve ilçesindeki Doğançay Şelalesi'ne akın etti.

Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan şelaleye zorlu parkuru aşarak ulaşanlar, soğuk suda yüzerek serinledi.

Tatilcilerin bir kısmı şelalenin altına girmeyi tercih ederken, bir kısmı da çevrede piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Muhammet Yol, AA muhabirine, şelalenin çok güzel bir yer olduğunu, bayram tatilini burada değerlendirdiklerini belirterek, "Herkese tavsiye ederim. Havalar çok sıcak. Serinlemek için buraya geldik. Herkesin gelebileceği bir yer, aile alanı var." diye konuştu.

Hava sıcak olduğu için suya girdiğini dile getiren 9 yaşındaki Mete Usta da "Bayram tatilini burada değerlendiriyoruz. Çok yüksek bir yerden buralara geldik. Ulaşmak zor. Su çok güzeldi ama soğuk. Buraya bir daha gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.