Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaşayan Yunus Alkan'dan (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, Alkan'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Bayram tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenler tabiat parklarını ve...
        Bayram tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenler tabiat parklarını ve...
        Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141...
        Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141...
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk
        Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçi...
        Bolu'da vatandaşlar bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda dinlenerek geçi...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı
        Bolu'da yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu
        Bolu'da yuvasından düşen serçe yavrusunu itfaiye ekipleri yerine koydu