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        Bolu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:32
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        Bolu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden Zikrullah S. (63) yönetimindeki 81 ACR 984 plakalı otomobil, Bolu Dağı kesiminde Elmalık Kavşağı'ndan kara yoluna girmek isteyen Muharrem Y. (48) idaresindeki 81 ES 173 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nurten S. (55) ve Selda Ş. (44) yaralandı.

        Araç içinde sıkışan Selda Ş. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa taşındı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada Muharrem Y'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

        Kazayı haber alarak bölgeye gelen yaralıların yakınlarını jandarma ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kayıtlarda, Elmalık köyü yolundan D-100 kara yolu kenarına gelen Muharrem Y'nin kullandığı otomobilin, bir süre bekledikten sonra aniden kavşağa girerek karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor.

        Görüntülerde kavşaktan kontrolsüz şekilde kara yoluna katılım sağlayan otomobilin Zikrullah S'nin kullandığı otomobille çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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