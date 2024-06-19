Bolu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayı haber alarak bölgeye gelen yaralıların yakınlarını jandarma ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada Muharrem Y'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nurten S. (55) ve Selda Ş. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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