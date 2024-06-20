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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:21
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolda İstanbul yönüne seyreden Mustafa Y. yönetimindeki 34 AAT 735 plakalı otomobil, Bahçeköy mevkisinde önünde ilerleyen İrfan S'nin kullandığı 34 UN 4388 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada İrfan S'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice S, Gülnur Ö. ve Melahat Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

        Öte yandan 1,71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa Y'ye para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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