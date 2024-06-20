Bolu'da kümes yangınında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu

Yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Dedeler köyü Gedikler mevkisinde Musa Zengin'e ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kümeste çıkan yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu.

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