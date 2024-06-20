Bolu Mengen'de "7. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi
Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yöresel Giyim Kültür Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yöresel Giyim Kültür Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı.
Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği Düzenleme Komitesince Pazarköy köyünde organize edilen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmalarının ardından yöresel halk oyunları oynanan etkinlikte yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, davul ve klarnet ekibinin gösterisinin ardından müzik eşliğinde eğlendi.
Mengen'i en iyi temsil eden yöresel kıyafeti giyen kişinin belirlendiği yarışmada, en fazla alkışı alan Şaban Öztürk, "şenlik ağası" seçildi.
Davetlilere nohutlu pilav ve ayran ikram edilen şenlik, vatandaşların oyun havaları eşliğinde oynamalarıyla sona erdi.
Şenliğe, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan da katıldı.
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