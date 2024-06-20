Bolu Mengen'de "7. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi

Mengen'i en iyi temsil eden yöresel kıyafeti giyen kişinin belirlendiği yarışmada, en fazla alkışı alan Şaban Öztürk, "şenlik ağası" seçildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yöresel Giyim Kültür Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı.

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