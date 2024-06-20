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        Boluspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:18
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        Boluspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

        Kubilay Sönmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, sporcuya futbol kariyerinde başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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