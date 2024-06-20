Boluspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.