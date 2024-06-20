Boluspor, Kubilay Sönmez ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.
Kubilay Sönmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, sporcuya futbol kariyerinde başarılar dilendi.
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