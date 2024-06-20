Göynük'te elektrik akımına kapılan çocuk tedaviye alındı

Daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, Kurban Bayramı tatilini dolayısıyla ailesiyle Sakarya'dan Göynük'e gelen M.A. (7) ilçe meydanında bulunan elektrik panosunun yanından geçerken akıma kapıldı.

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