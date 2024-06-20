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        Göynük'te elektrik akımına kapılan çocuk tedaviye alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:11
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        Göynük'te elektrik akımına kapılan çocuk tedaviye alındı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Kurban Bayramı tatilini dolayısıyla ailesiyle Sakarya'dan Göynük'e gelen M.A. (7) ilçe meydanında bulunan elektrik panosunun yanından geçerken akıma kapıldı.

        Çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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