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        Bolu'da bariyere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:27
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        Bolu'da bariyere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametine seyreden Cem Y. idaresindeki 16 AE 382 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu-Batı gişeleri mevkisinde bariyere çarptı. Yaklaşık 200 metre savrulan otomobil takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü Cem Y, eşi Nurdagül Y. ile çocukları Melek, Zeynep ve Mert Y. ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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