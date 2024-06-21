Bolu'da bariyere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyreden Cem Y. idaresindeki 16 AE 382 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu-Batı gişeleri mevkisinde bariyere çarptı. Yaklaşık 200 metre savrulan otomobil takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Cem Y, eşi Nurdagül Y. ile çocukları Melek, Zeynep ve Mert Y. ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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