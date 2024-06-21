Bolu'da su deposunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 3 kişi tedavi edildi
Bolu'da su deposunu temizlerken jeneratörden sızan egzoz gazından etkilenen 3 kişi tedavi edildi.
Bolu'da su deposunu temizlerken jeneratörden sızan egzoz gazından etkilenen 3 kişi tedavi edildi.
Merkeze bağlı Kuzörenemirler köyünde su deposunu temizleyen Ayhan K, Rahmi K. ve Cemalettin D. fenalaştı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Temizlik esnasında kullanılan jeneratörden sızan egzoz gazından etkilendiği tespit edilen 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından 3 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
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