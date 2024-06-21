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        Gerede'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:30
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        Gerede'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        D-750 kara yolundan Gerede'nin Salur köyüne giden H.Ö. yönetimindeki 06 BNS 319 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmsi sonucu Salur köyü yol ayrımında kontrolden çıktı.

        Takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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