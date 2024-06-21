Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Süler ile Yünlü yaylaları arasında kalan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Gerede Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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