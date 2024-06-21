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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor

        Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:36
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
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        Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

        Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Caydurt, Bolu-Batı, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

        Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

        Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Gerede-Karabük yolu kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

        Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

        - Otoyolun Düzce kesiminde arıza yapan tır yoğunluğu artırdı

        Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyük Melen Köprüsü mevkisinde ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 LM 679 plakalı sac yüklü tırın arıza yapması nedeniyle araç yoğunluğu arttı.

        Karayolları ekiplerince tırın arıza yaptığı sağ şeridin bir kısmı dubalarla kapatıldı.

        Tır arızası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin Düzce gişeleri ile Büyük Melen Köprüsü mevkisi arasında kalan kısımda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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