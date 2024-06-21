Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü
Bolu'da ormanlık alanda yakılan araç lastikleri ekipler tarafından söndürüldü.
Bolu'da ormanlık alanda yakılan araç lastikleri ekipler tarafından söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminden geçerken kentin kuzey yönünden dumanlar yükseldiğini gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanın çıktığı noktayı tespit eden ekipler, bölgede yakılan araç lastiklerini buldu.
Yanan lastikler ekiplerin müdahalesi sonucu alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.
Polis ve jandarma ekipleri ise lastikleri yakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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