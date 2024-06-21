Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü

Polis ve jandarma ekipleri ise lastikleri yakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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