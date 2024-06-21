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        Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü

        Bolu'da ormanlık alanda yakılan araç lastikleri ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:45
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        Bolu'da ormanlık alanda yakılan lastikler ekiplerce söndürüldü
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        Bolu'da ormanlık alanda yakılan araç lastikleri ekipler tarafından söndürüldü.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminden geçerken kentin kuzey yönünden dumanlar yükseldiğini gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumanın çıktığı noktayı tespit eden ekipler, bölgede yakılan araç lastiklerini buldu.

        Yanan lastikler ekiplerin müdahalesi sonucu alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Polis ve jandarma ekipleri ise lastikleri yakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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