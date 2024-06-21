Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.