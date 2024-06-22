Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti

Bazı kişiler belirlenen alanlarda piknik yaparken, bazıları göl çevresinde yürümeyi, bisiklet ve golf araçlarıyla tur atmayı tercih etti.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, serin havanın ve güzel manzaranın tadını çıkardı.

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