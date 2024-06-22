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        Mudurnu'da tarihi Asilbey Camisi restore ediliyor

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Asilbey Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:55
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        Mudurnu'da tarihi Asilbey Camisi restore ediliyor
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Asilbey Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Musalla Mahallesi'nde 1600'lü yıllarda inşa edilen cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek restorasyon çalışmaları kapsamında 3 ay ibadete kapalı kalacak.

        Muhtar Metin Şenol, Kaymakamlığa ve Müftülüğe restorasyon taleplerini ilettiklerini belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığı incelemelerin ardından 3 ay içerisinde restorasyonu tamamlamak üzere çalışmalarına başladı." dedi.

        Camide 2008 yılında da restorasyon çalışması yapılmıştı.

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