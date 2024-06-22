Mudurnu'da tarihi Asilbey Camisi restore ediliyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Asilbey Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Asilbey Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.
Musalla Mahallesi'nde 1600'lü yıllarda inşa edilen cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek restorasyon çalışmaları kapsamında 3 ay ibadete kapalı kalacak.
Muhtar Metin Şenol, Kaymakamlığa ve Müftülüğe restorasyon taleplerini ilettiklerini belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığı incelemelerin ardından 3 ay içerisinde restorasyonu tamamlamak üzere çalışmalarına başladı." dedi.
Camide 2008 yılında da restorasyon çalışması yapılmıştı.
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